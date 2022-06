İngiltərənin “Nyukasl Yunayted” klubu Neymarı transfer etmək üçün ciddi fəaliyyət yürüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Times” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Neymar PSJ rəhbərliyi ilə görüşüb və klubdan ayrılmaq barədə qərar qəbul edib. Məlumata görə, Neymar İngiltərədə futbol oynamaq istəyir.

Bildirilir ki, ərəb iş adamlarının aldığı “Nyukasl Yunayted” Neymarı transfer etmək üçün lazımi qədər büdcə ayırmağa hazırdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.