“Ukraynadakı hədəflərimiz dəyişmədi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, xüsusi hərbi əməliyyatlar başlayanda qarşıya qoyulan məqsəd dəyişməyib. Putin hərbi əməliyyatların bitəcəyi tarix barədə açıqlama vermək istəmədiyini ifadə edib. Putin hərbi əməliyyatlar başlayanda Rusiyanın məqsədini bəyan etdiyini ifadə edib. “Ölkəyə, bütün dünyaya hər şeyi dedim. Əlavələrim yoxdur” - deyə Putin bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.