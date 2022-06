“Rusiya strateji sabitlik və nüvə silahlarının yayılmamasının qarşısının alınması məsələlərində dialoq qurmağa hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya yaxşı münasibətlər qurmaq istəyən bütün tərəflərlə danışıqlara hazırdır. Ukrayna müharibəsinə də toxunan Putin, Kiyevi ittiham edib.

O iddia edib ki, Ukrayna ordusu Donbasda müharibə cinayətləri törədib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.