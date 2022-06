İnanılmaz elan: "Həyat yoldaşımı icarəyə götür" - FOTO

Laura Yunq adlı amerikalı qadının sosial mediada paylaşdığı elan internet istifadəçilərinin diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın əlavə pul qaznamq üçün həyat yoldaşının başqa evdə hətta yemək bişirməyə belə razı olduğunu ifadə edib. “Ərimi icarəyə götür” başlıqlı elanda qadın həyat yoldaşının bacarıqlarından bəhs edib.

Qadın ərinin yaxşı yemək bişirdiyini, bacarıqlı usta olduğunu və digər işlər gördüyünü ifadə edib. Qadın pullu reklamlardan da istifadə edərək, 41 yaşlı həyat yoldaşını tanıtmağa başlayıb.

