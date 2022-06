"Turan Tovuz" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Tovuz təmsilçisi Eltun Turabovu transfer edib.

Son olaraq “Sumqayıt”da forma geyinmiş müdafiəçi ilə 1 illik müqavilə bağlanıb.

Qeyd edək ki, "Turan Tovuz" 2022/2023 mövsümündən Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edəcək

