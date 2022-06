Almaniyanın Azərbaycanda səlahiyyət müddəti başa çatan səfiri Volfqanq Maniq ölkəsinə dönüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə almaniyalı diplomat tviterdə yazıb.

“Hələlik, Azərbaycan! Səninlə keçirilən vaxt gözəl idi!”, - V.Maniq bildirib.

Xatırladaq ki, iyunun 25-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Volfqanq Maniqi ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib.

