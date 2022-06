Türkiyənin “Baykar Savunma” şirkətinin texniki direktoru, “Bayraktar” pilotsuz uçuş aparatının (PUA) yaradıcısı Səlçuk Bayraktar Şuşadan paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, paylaşımına şəkillərlə bərabər "Can Azərbaycan" ifadəsini yazıb:

