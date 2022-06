"Səbail" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "dənizçilər" argentinalı yarımmüdafiəçi Franko Mazureki transfer edib.

29 yaşlı vingerlə 1 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, son olaraq Kiprin "Etnikos" klubunda çıxış edən təcrübəli oyunçu ölkəsində "Boka Xuniors", "Oll Boyz", Bolqarıstanda "Levski" (Sofiya) komandalarının da formasını geyinib.

