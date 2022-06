Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Aysunun toy mərasimi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin toyunda bir sıra məşhurlar iştirak edib.

Qeyd edək ki, Aysunla Eşqin bu ilin fevralında Moskvada kəbin kəsdirib.



Toydan görüntüləri təqdim edirik:



