“Tv 8” kanalında yayımlanan "Survivor All Star 2022" yarışmasının qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "könüllülər" və "məşhurlar" komandası arasında uzun sürən mübarizədən sonra Nisa Bölükbaşı və Adəm Kılıççı finala çıxma şansı qazanıb.

Dünən baş tutan finalda isə Nisa Bölükbaşı "Survivor All Star 2022"nin qalibi olub.

Xatırladaq ki, Bölükbaşı "Survivor 2020" yarışmasında da iştirak etmişdi.

