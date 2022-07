Daha bir Vətən müharibəsi qazisinə toyunda mənzil hədiyyə edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Qarabağ qazisi, tanınmış jurnalist Rey Kərimoğlu məlumat yayıb.

“Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Vüsal Nəsirli Prezidentin adından toyu olan qazi Kənana üçotaqlı mənzilin açarlarını və sənədlərini təqdim etdi! Xoşbəxt olsun!”, - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.