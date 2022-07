Rusiya ordusu Ukraynanın Odessa vilayətini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərmilərdən biri yaşayış binasını hədəfə alıb. Ukraynanın Fövqəladə Hallar Xidmətinin məlumatına görə, hücum zamanı 17 nəfər ölüb. 30 yaralı var. Məlumata görə, hücum Tu-22 təyyarələri ilə təşkil edilib.

