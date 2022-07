Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Madriddə NATO toplantısının yekunlarına dair təşkil etdiyi mətbuat konfransı zamanı maraqlı an yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaponiyalı jurnalist Yoşitaka Sano Ərdoğanı türk dilində salamlayıb. Jurnalistin “Salam əleykum” deməsinə Ərdoğan, “Əleykum salam” deyərək cavab verib.

