"Zirə" klubu futbolçusu Filipe Paxtmanla müqavilənin müddətini uzadıb.

Metbuat.az paytaxt təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı hücumçu ilə 3 illik sözləşmə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Ukraynanın "Lvov" klubundan transfer edilən braziliyalı forvard 2021-ci ilin yanvarından icarə əsasında "Zirə"də çıxış edib.

