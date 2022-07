“Qərb öz tələsinə düşdü”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, dünyada vəziyyət çox dinamik və qarışıqdır. Putinin sözlərinə görə, Rusiya qeyri-müəyyənlik faktorunun yüksək olduğu çətinlikərə cavab vermək üçün bir çox fövqəladə problemləri həll etməlidir.

“Qərb özünü tələyə saldı. Çünki dünyadakı hadisələri və təsir dairələrinin azalmasını yaxşı analiz edə bilmədilər” - Putin deyib.

