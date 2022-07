Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən onlayn media subyektlərinə (veb-saytlara) dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin media subyektləri aşağıdakılardır:

