Murovdağ tunelinin tikinti layihəsi - VİDEO

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Murovdağ tunelinin tikinti layihəsinin görüntüsünü paylaşıb.

AAYDA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolunun 13.5-cı km-lik hissəsindən Murovdağ silsiləsi başlanır və yüksəklik 1700 m-dən Murovdağ zirvəsinədək 3250 m-ə qədər artır.

Məlumata görə, bu hissədə uzunluğu 11658, hərəkət hissəsinin eni bir istiqamət üzrə 12 metr təşkil edən dünyanın ən uzun avtomobil tunellərindən biri olacaq Murovdağ tunelinin inşası davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.