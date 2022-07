Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Baş nazir Denis Şmigal və Parlament sədri Ruslan Stefançuk Avropa Birliyinə tam üzv olmaq barədə müzakirələrin başlamasına dair birgə bəyanat imzalayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenskinin sözlərinə görə, Avropa Birliyinə tam üzv olmaq prosesi çox uzun davam etməməlidir:

“Avropa Birliyindəki dostlarımızın tarixi hədəfə daha sürətlə çatmağımızı təmin etməsi üçün biz də üzərimizə düşəni mükəmməl formada etməliyik”.

