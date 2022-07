2022-ci il iyulun 1-nə olan vəziyyətə görə Azərbaycanda pul bazası 15,652 milyard manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Bankın hesabatında bildirilib.

Ötən ayla müqayisədə pul bazası 5,17 faiz və ya 769,2 milyon manat artıb.

Eyni zamanda, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə pul bazası 10,13 faiz və ya 1,439 milyard manat artıb.

