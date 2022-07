Madriddə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, ABŞ lideri Co Bayden və Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson arasındakı dialoqun detalları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, türkiyəli jurnalist liderlərin danışığını açıqlayıb.

Ərdoğan Baydenə əli ilə Consonu işarə edərək deyib:

Ərdoğan: Boris is half-Turkish (Boris yarı türkdür).

Bayden: Həm eldədir, həm də belə.

Conson: Çox gözəl

Ərdoğan: Çox gözəlsən

