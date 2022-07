Amerikalı jurnalist Maykl Tresi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mətbuat konfransı barədə diqqətçəkən açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, amerikalı bildirib ki, Ərdoğanın köməkçisi ona prezidentə istədiyi sualı ünvanlaya biləcəyini ifadə edib.

“Suallar əvvəlcədən seçilmədi. Boris Conson və Co Baydenə əvvəlcədən müəyyən edilmiş sualları ünvanlamağa icazə verildiyini demək istəyirəm” - deyə o qeyd edib.

