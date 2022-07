Tailandda inşa edilən yeni parlament binası etirazla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, binada deputatların istirahət etməsi üçün hər cür şərait var. Məlumata görə, tikintisi 1 milyard dollara başa gələn iri binada masaj otaqları, karaoke zalı, restoran, basketbol meydançası, qolf meydançası və əylənmək üçün digər yerlər var. Bildirilir ki, bu, dünyada sahəsinə görə ən böyük parlament binasıdır.

Dəbdəbəli parlament binasını ölkədəki nüfuzlu qəzetlər də tənqid edib.

