“Bundan sonra hər cür zəfərə hazırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

“Bunu Azərbaycanda, Qarabağda göstərdik. Dünənən başa çatan NATO sammitində hər kəsin dediyi kimi, Türkiyə terrorla mübarizə haqqı verilməli olan ölkədir. Terrorla mübarizəni sonadək davam etdirəcəyik”, - o söyləyib.

