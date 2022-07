Göygöldə yol qəzasında ölənlərin sayı 5-ə çatdı

Göygöl rayonunda ağır yol qəzasında ölənlərin sayı artıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, xəsarət alanlardan daha biri dünyasını dəyişib.

Bununla da ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb.

23:25

Göygöl rayonunda dörd nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Hadisə Bakı-Qazax magistralının Göygöl rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Yük avtomobili ilə "VAZ-2107"nin toqquşması nəticəsində bir ailənin 4 üzvü - ata, ana, 18 aylıq körpə və bir qadın dünyasını dəyişib. Hazırda onların şəxsiyyəti dəqiqiləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.