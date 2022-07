Natiq Dağlaroğlu toyda BIÇAQLANDI

Bakıda məşhur tamada Natiq Dağlaroğlu toyda bıçaqlanıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bir neçə saat öncə “Altun” restoranında baş verib.

Belə ki, naməlum şəxs toy zamanı Natiq Dağlaroğlunu bıçaqlayıb. O, yaralı vəziyyətdə 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına çatdırılıb. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, Natiq Dağlaroğlu əməliyyat olunduqdan sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində atasını restorandan götürməyə gedən oğlu Məhəmməd də xəsarət alıb.

