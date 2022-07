"Kəpəz" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Klubun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Gəncə təmsilçisi "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Zamiq Əliyevi icarəyə götürüb.

21 yaşlı oyunçunun icarə müddəti bir illikdir.

