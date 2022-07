Bu ilin yanvar-may aylarında Bakıda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 80,1 % artaraq 374 milyon manat olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

Məlumata görə, hüquqi şəxslər tərəfindən ictimai iaşə dövriyyəsi 217,4 milyon manat olub. Bu da ümumi dövriyyənin 58,1 %-ini təşkil edib.

