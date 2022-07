Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu Ağamalıyev Nurlan Elşən oğlu səhər saatlarında həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş vermiş texniki qəza nəticəsində dünyasını dəyişən Cəlilabad sakini doğulduğu Musalı kəndində dəfn olunacaq.

Qeyd edək ki, fakt üzrə Sumqayıt Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib.

Adıçəkilən əsgərin fotosunu təqdim edirik:

