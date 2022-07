Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova yenə görüntüləri ilə gündəmə gəlib.



Metbuat.az xəbər verir ki,onun çiyələk yeyərkən çəkilən videosu sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Görüntülərdə M.Zaxarovanın sərxoş olduğu iddia edilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

