Ötən gecə Göygöl rayonunda dəhşətli qəzada ölənlərdən 3-nün 1 ailədən olduğu bəlli olub.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, qəzada 1994-cü il təvəllüdlü Orxan Hümbətov, həyat yoldaşı 1996-cı il təvəllüdlü Sona Hümbətova və 2 yaşlı övladları İbrahim həlak olub.

Orxan və Sona Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində təhsil alıblar.

Həmin şəxslərin ailə videosunu təqdim edirik:

