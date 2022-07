Türkiyə Türkmənistandan təbii qazın tədarükü ilə bağlı qarşı tərəflə danışıqlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktay Türkmənistana səfəri zamanı deyib.

O, tərəflərin 3 alternativ təklif üzərində işlədiyini və danışıqların artıq sona yaxınlaşdığını bildirib.

