Kukla ilə evlənən qadın "uşaq" dünyaya gətirdi - FOTOLAR

Braziliyada yaşayan 37 yaşlı Merivan Roka Morays tək qalmaqdan və rəqs yoldaşının olmamasından gileyləndiyinə görə anası onun üçün parçadan Marselo adlı kukla tikib.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, Gənc qadın kuklaya aşiq olduğu üçün onunla evlənib. Marselonun axtardığı adam olduğunu anlayan Morays bir neçə aylıq münasibətdən sonra ondan “uşaq” dünyaya gətirib.

Morays hamilə olduğundan şübhələndiyi zaman test etdirdiyini, test müsbət çıxdıqda isə gözlərinə inanmadığını bildirib.

Nikahsız uşaq dünyaya gətirmək istəməyən cütlüyün toyu olub. Braziliya mətbuatı toyda 250-yə yaxın insan iştirak etdiyini yazıb.

