Cəbrayıl rayonunun Balyand kəndi rayon mərkəzindən 17 kilometr şimal-şərqdə, Füzuli-Cəbrayıl avtomobil yolunun kənarında, dağətəyi ərazidə yerləşir.

Əhalisi heyvandarlıq, üzümçülük və bağçılıqla məşğul olub.

1993-cü ildə Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdi.

2020-ci il oktyabrın 21-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad olunub.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalmış kənddən görüntüləri təqdim edir.

