Bu gün Yer kürəsinə 3,29 milyon kilometr məsafədə asteroid yaxınlaşacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Aeronavtika və Kosmik Fəzanın Tədqiqatı üzrə Milli İdarəsi (NASA) məlumat yayıb.

NASA kosmik cismi Yer kürəsi üçün “potensial təhlükəli” adlandırıb.

Asteroidin diametrinin 50-155 metr arasında dəyişiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, asteroidin Yerə növbəti yaxınlaşması 2027-ci il iyulun 14-də baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.