Növbəti müharibə burada olacaq - Lukaşenko AÇIQLADI

"Dünyanın yenidən bölünməsi uğrunda mübarizədə növbəti müharibıt Mərkəzi Asiyada olacaq. Bunun əlamətləri artıq özünü göstərib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko çıxış edib.

“Amerikalılar hökmranlıq etmək, birqütblü dünya istəyirlər, başını qaldıranlar isə bombalanır. Səbəb dünyada yeni münasibətlərin yaranması, çoxqütblülükdür. Bu gün təkcə bizim postsovet məkanımızın Avropa hissəsi deyil, keçmiş sovet respublikalarının yerləşdiyi Mərkəzi Asiya uğrunda da mübarizə gedir”, - Lukaşenko qeyd edib.

