"Liverpul" Məhəmməd Salahla sözləşmənin müddətini uzadıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, ingilis klubu ilə 2025-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayan misirli hücumçu Premyer Liqada ən çox qazanan futbolçu olub.



30 yaşlı forvard həftəlik 400 min funt-sterlinq qazanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.