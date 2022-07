Vilayət Eyvazov jurnalistlərə təşəkkür etdi - VİDEO

Polisin yaranmasının 104 illiyi münasibəti ilə Polis Akademiyasında keçirilən tədbirdə daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov xidməti vəzifələrin icrası zamanı polis əməkdaşlarına hər zaman dəstək olan jurnalistlərə təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir çıxışı zamanı deyib:

"Yaranmış imkandan istifadə edərək xidməti vəzifələrin icrasında hər zaman bizə dəstək olan, peşə bayramımızın sevincini bizimlə bölüşən vətəndaşlarımıza, daxili işlər orqanIarının veteranlarına, digər dövlət orqanlarının əməkdaşlarına, rəhbərlərinə, eləcə də media nümayəndələrinə təşəkkürümü bildirirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.