Aeroport yolunda ağır qəza baş verib.

Metbuat.az-ın qaynar xəttinə bir neçə saat öncə baş vermiş qəzanın görüntüləri göndərilib. Baş vermiş qəza nəticəsində "Mercedes" markalı yük avtomobili "Hyundai" markalı minik avtomobilinə çırpılıb.

Qəzada bir nəfərin dünyasını dəyişdiyi deyilir. Xəbər yenilənəcək.

