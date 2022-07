Xalq artistinin qızı ADA universitetinə qəbul olundu - VİDEO

Xalq artisti Məleykə Əsədovanın qızı Gülər universitetə qəbul olunub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənətçi sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

Əsədova qızının 11 il öncəki və indiki halının canlandığı videonu paylaşaraq sevincini izləyiciləri ilə bölüşüb. Aktrisa paylaşımına “Gülərim yüksək balla, ADA universitetinə, arzuladığı fakültəyə daxil oldu” əlavə edib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti qızının diplomatiya sahəsi üzrə təhsil almaq istədiyini vurğulamışdı.

Sözügedən paylaşımı təqdim edirik

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.