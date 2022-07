Bərdədə 80 yaşlı kişini həyat yoldaşı ütü ilə yandırıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Gərənə kəndində baş verib. Zərərçəkənin yaxınlarının verdiyi məlumata görə, Səfərov Hidayət Hüseyn oğlu həyat yoldaşı Cəfərova Serbiya Kərim qızı tərəfindən döyülüb. Daha sonra halsız vəziyyətdə olan H.Səfərovu həyat yoldaşı bədəninin müxtəlif yerlərindən ütü ilə yandırıb. H.Səfərov Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

