Azərbaycanda bu həftəsonu 4 gün qeyri-iş günü olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyulun 9-u və 10-u (Qurban bayramı günləri) şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyindən Əmək Məcəlləsinə əsasən iyulun 11-i və 12-si qeyri-iş günü olacaq.

Beləliklə, 4 gün – 9, 10, 11 və 12 iyul tarixləri qeyri-iş günü olacaq.

