"Sumqayıt" yay fasiləsində ilk legioner transferini gerçəkləşdirib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "gənclik şəhəri" təmsilçisi kabo-verdeli futbolçu Stiven Pereyranı heyətinə qatıb.



28 yaşlı müdafiəçi ilə imzalanmış müqavilənin detalları açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.