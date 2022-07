Bakıda mağazalardan birində oğurluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə bir nəfər şəxsin mağzadan 150 AZN-lik eynəyi oğurlaması öz əksini tapıb.

Mağaza rəhbərliyinin iddiasına görə, eynəyi oğurlayan şəxs mərhum xalq artisti Siyavuş Aslanın oğlu Çingizdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.