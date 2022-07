Bakı Mühəndislik Universitetinin (BMU) tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, universitetin Pedaqoji fakültəsinin Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının II kurs tələbəsi Nümayişli Aytac Samir qızı uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.