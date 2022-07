Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev İsrailn Azərbaycandakı səfiri George Deek ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sədr məumat verib.

"Görüşdə Azərbaycan və İsrail gömrük xidmətləri arasında təcrübə mübadiləsinin daha da genişləndirilməsinin vacibliyindən danışdıq, birgə əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etdik", - deyə o, qeyd edib.

