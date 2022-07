Hazırda kriptovalyuta bazarında ucuzlaşma müşahidə olunur.

Metbuat.az kriptovalyuta bazarını təhlil edən “CoinGecko” platformasına istinadən xəbər verir ki, hazırda "Bitcoin"un dəyəri 19 min 591 ABŞ dolları təşkil edir. Belə ki, "Bitcoin" son 1 həftədə 7% faiz ucuzlaşıb.

Qeyd edək ki, "Bitcoin" sonuncu dəfə 2020-ci ilin dekabr ayında 20 min dollardan aşağı olmuşdu.



