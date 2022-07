Millimizin şahmatçısı Günay Məmmədzadə Polşada ölkənin mərhum prezidenti Lex Kaçinskinin xatirəsinə həsr olunan sayca 7-ci Beynəlxalq Şahmat Festivalında qadınlar arasında turnirin qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Azərbaycan Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

