Bu ilin beş ayı ərzində istintaqı tamamalanan cinayət işlərinin sayı açıqlanıb.

Baş Prokurorluqdan Metbuat.az-a xəbər verilib ki, 2022-ci ilin yanvar-may ayları ərzində prokurorluq orqanları tərəfindən 517 cinayət işinin istintaqı tamamlanıb.

