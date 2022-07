Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov İsveçrəyə işgüzar səfəri çərçivəsində Polşa Milli Bankının sədri Adam Glapinski ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB sədri özü məlumat verib.

"Görüş zamanı Azərbaycan və Polşa mərkəzi bankları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini və gələcək istiqamətlərini müzakirə etdik", - deyə o, qeyd edib.

