ABŞ-da 2024-cü ilə qədər, demək olar ki, hər ay bir məhbus ölüm cəzasına məhkum ediləcək.

Metbuat.az “Guardian” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, ABŞ-ın Oklahoma ştatında tətbiq ediləcək bu qərar iyun ayından tətbiq ediləcək.

Belə ki, federal hakim ştatda məhkuma vurulacaq üç dərmanın öldürücü dozasının qanuni olduğuna qərar verib. O da qeyd olunur ki, bu qərardan sonra Oklahoma Baş prokuroru Con Konnor 20-dən çox edamın təyin edilməsi barədə fikir bildirib.

